Isparta İŞKUR Bülteni

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK MESLEK DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz Meslek Danışmanlığı birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelindeki orta ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerler, Isparta Gül Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde devam etti.Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri için düzenlenen “Meslek Seçiminin Önemi” başlıklı etkinlikte, Meslek Danışmanı Alper Erdik; doğru meslek seçiminin aşamaları, bireyin kendini ve meslekleri tanıması, Yükseköğretime Geçiş Sınavında yapılan son değişiklikler, meslek lisesi öğrencilerine üniversite/bölüm seçerken tanınan avantajlar hakkında bilgilendirmede bulundu.Meslek seçimi sürecinde İŞKUR’un öğrencilere sunduğu hizmetlerin de ayrıntılı olarak aktarıldığı seminer; öğrencilere “İŞKUR Meslek Seçimine Destek” dergilerimizin dağıtılması ile son buldu.