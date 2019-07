Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’in

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

dolayısıyla yapmış olduğu konuşması

Tam üç yıl önce bu meydanda bu kalabalıkla hep beraberdik. O günkü akşamı unutmamak, unutturmamak gerekir. 23.45’de bu meydana geldiğimde Valilik binasının köşesinde 150-200 kişi kadardık. Ve ne olduğunu bilemediğimiz, kim tarafından bu kalkışmanın yapıldığını anlayamadığımız o saatlerde herkes birbirine ‘ne oldu, neden köprü kapatıldı, asker neden silah sıkıyor’ bunları konuşurken saat 00.24 elimizde telefonlardan haberleri izliyoruz. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ekrana çıktı. Vatandaşlara herkesin sokağa çıkmasını söyledi. O andan itibaren bizler bir FETÖ hainlerinin yapmış olduğu kalkışmadan dolayı bu hale geldiğini anladık.Kendi milletimizin silahı ile kendi insanımıza mermi sıkan, kendi koğuş arkadaşını silahla öldüren, insanına silah sıkan hainlerle karşı karşıya kaldık.Bizler burada vatandaşlarımızla birlik beraberliği sağlamak için meydanda sabahlara kadar bekledik. Daha sonra tam 30 gün burada bu kalabalıkla birlikteydik. Evet o ezan sesleri ve devamlı okunan salalar. O kadar duyguluydu ki, bizleri o kadar manevi bir atmosferin içerisine sokmuştu ki, o anda ne olursa olsun canımızla, kanımızla, her şeyimizle bu kalkışmaya müdahale edebilecek durumdaydık.O tankın önüne atılan insanlar, helikopterlerden sıkılan mermilere koşan insanlar. Bu insanlar bizim milletimizin insanı. Başka bir millette helikopterden mermi sıkılırken onun üzerine koşabilen, tanklar hareket halindeyken onun önüne kendisini atabilen başka bir milletin insanı olabileceğini hiç kimse düşünemez.Bizler çok büyük bir ülkeyiz. Türkiye dünyanın hem maddi hem manevi en güçlü ülkelerinden birisidir. 82 milyon nüfusuyla dünyanın en genç nüfusuna sahip geleceği en parlak ülke olması dışarıdan bizleri takip eden bu namussuzların ağzının suyunu akıtarak baktığı bir ülke. Ama şunu bilmeleri gerekir ki, 784 bin km kare yüzölçümü olan bizim ülkemizin tamamının içerisinden bir tek çakıl taşını dahi alamayacaklarını anlamışlardır artık. Bu çok önemli. Defalarca denediler, defalarca değişik şekillerde bizlerin üzerine geldiler. Gördüler ki, Türk insanı, Türk Milleti onlara pabuç bırakmayacak. Onların hiçbir zaman boyunduruğuna girmeyecek. Onlar bunu anladılar artık. Türkiye’yi topla tüfekle yıkamayız kanaatine geldiler. Ama bırakmadılar bu işin peşini. Daha sonra ekonomik saldırılarla bizim ülkemizi sıkıntıya sokmaya çalıştılar. Bizim insanımız orada da birleşti. Birlik beraberlik içerisinde her türlü sıkıntıya göğüs gerebilecek bir şekilde bunlara karşı koydu. Biz ne zaman hızlansak, ne zaman dünyada güzel şeyler yapmaya başlasak, her köşe başında bir hain bekliyor. Bize çelmeyi takıyor, düşüyoruz, düştüğümüz gibi bir avuç toprakla yerden kalkarak yeniden koşuyoruz. Bizi durdurmaları mümkün değil. Artık bunu biliyorlar. Bundan sonra biz yaptırım yaparız, ülkeye istediğimizi yaptırırız, silahını benden alması lazım, benden almak zorunda diyecekleri hiçbir şey kalmadı. Silahımızı da kendimiz yapıyoruz, mermimizi de kendimiz yapıyoruz, tankımızı da kendimiz yapıyoruz. İstediğimiz yerden de S-400’lerimizi alıyoruz. Bu güç kuvvet bizde var, Allah’ın izniyle. Çok şükür yüce Rabbim bugün sizlerle, bugünü acı olarak değil, acısıyla tatlısıyla o günkü 251 şehidimizin 2194 gazimizin o günkü yaşadığı günü anarak, şehitlerimize rahmet dileyerek, gazilerimize de hayırlı uzun ömürler dileyerek bugün burada toplanmayı yüce Rabbim bizlere nasip etti. Bizler bugünden de itibaren daha sonrada unutmayacağız, unutturmayacağız, bugünü her an sanki dünmüş gibi yaşayarak o anı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. İnşallah Allah şehitlerimizi o mübarek cennetinde misafir ediyordur, bugüne kadar ülkemizin birliği varlığı devamı için, ezanımızın dinmemesi için, bayrağımızın inmemesi için, vatanımızın bölünmemesi için, her türlü şartta şehit olarak bu dünyadan ayrılan bütün şehitlerimizi Yüce Rabbim rahmetiyle cennetinde kavuştursun. Gazilerimizin aileleriyle beraber yaşayanların rahmetli olanları da rahmetle anıyoruz, ailelerine de hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Allah’ın bizlere bir daha böyle günleri yaşatmaması dileğiyle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum, Allah’a emanet olunuz.