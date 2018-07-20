Vali Şıldak, Gölhisar ve Altınyayla’da

Vali Şıldak, Gölhisar ve Altınyayla’da
BURDUR
G.Tarihi: 20.07.2018 11:53
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Isparta Düğün Salonları
Vali Şıldak, Gölhisar ve Altınyayla’da
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Gölhisar ve Altınyayla ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, İlçe gezilerine başladı. Vali Hasan Şıldak’a Gölhisar ve Altınyayla ilçelerini ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri eşlik etti. Vali Şıldak ilk olarak Gölhisar’a gitti. Burada Kaymakam Mustafa Ünver Böke ve Belediye Başkanı Ramazan Canural’ı ziyaret eden Vali Şıldak, daha sonra Kredi Yurtlar Kurumu Toplantı Salonu’nda Gölhisar’daki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Şıldak, “Bütün ilçelerimizi ziyaret ederek düzenleyeceğimiz toplantılarla daha yakından tanımaya çalışacağız. Sorunları birebir dinleyip sorunlara çözüm arayacağız. Kamu hizmetlerinde esas insanımızın ihtiyaç duyduğu çalışmaları devletimizin kent merkezi, kırsal alan ayrımı yapmaksızın en iyi şekilde, en ücra köşedeki vatandaşımıza en sağlıklı şekilde ulaştırılmasını sağlamaktır. Bizim asıl görevimiz budur. Köylerimizde mahallelerimizde temel ihtiyaçları tamamlayarak insanlarımızın refah düzeyini yükseltmek devletimizin başta gelen görevidir" dedi.


Vali Hasan Şıldak ve beraberindekiler daha sonra Altınyayla ilçesine geçti. Kaymakam vekili Mustafa Ünver Böke ve Belediye Başkanı Ahmet Serttaş’ı ziyaret eden Şıldak, Belediye Toplantı Salonu’nda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
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