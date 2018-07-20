Vali Şıldak: “Altınyayla’da günde 20 tom Mantar yetiştiriliyor”

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Altınyayla ilçesinde günlük 20 ton mantar yetiştirildiğini söyledi.



Burdur Valisi Vali Hasan Şıldak, Altınyaka ilçesinde kültür mantarı üretim alanlarını ziyaret etti. Türkiye’nin kültür mantarı ihtiyacının yaklaşık yüzde 16’lık kısmını karşılayan Altınyayla’da 2 bine yakın kişinin istihdam edildiğini belirten Vali Şıldak, "Fakat burada kendine özgü bir tarım ürünü halkımız tarafından yaygın bir şekilde yetiştiriliyor. Kültür mantarı yetiştiriciliği yapılıyor. Daha önce görev yapan bir kaymakamımızın geliştirdiği proje sonucunda ilçemizde bunun çok olumlu sonuçlar vermesi üzerine halkımızın yaygın şekilde bu üretim dalına sahip çıkmasıyla ve bazı büyük işletmelerin de gelişmesiyle şu an ülke ekonomisi ölçeğinde bir üretim söz konusu. Ülkemizde yetişen kültür mantarının yaklaşık yüzde 16’sı yani günlük 18- 20 tonluk bir üretim Altınyayla ilçemizden karşılanıyor. En önemli özellik burada büyük işletmelerin yanı sıra 600 civarında aile işletmesinin bu işle iştigal ediyor olması. Tarım müdürlüğümüz, kaymakamlığımız ve belediyemiz vasıtasıyla üreticilerimize her türlü desteği sağlıyoruz" dedi.





Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş ise "İlçemizde 2008 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla mantarcılık faaliyeti başladı. İrili ufaklı 600’e yakın tesis var. İlçemizde işsizlik sıfır. Bizim ilçemizdeki mantarın kalitesi rakım yüksek olduğu için diğerlerine göre daha farklı" dedi.





İşletme sahibi Halil Güneri de, “Ben İstanbulluyum. Önce kültür mantarı tüccarlığı yapıyordum. Sonra burada üretime başladık. Çünkü müstahsiller üretim yerlerinden ürün alıyor. Yani tüccarlardan müstahsil malı almıyorlar. Daha kaliteli olduğu için direk üreticiden almaya çalışıyorlar. Böylelikle 12 yıldır üretim yapıyoruz. Şuan İşletmemizde 16 tane 100 er metre karelik üretim odamız var. 250 ton ekim kapasiteli, günlük bir buçuk ton mantar ekim kapasiteli tesisimiz. Sattığımız yerler Muğla, Aydın ve İstanbul’a satış yapıyoruz. Günlük 3 ton satışımız var. İlçemizde günlük 20 ton mantar üretim kapasitemiz var. Bununda değeri günlük 120 bin liralık bir ciro” diye konuştu.