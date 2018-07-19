Lise öğrencisi annesizliğe dayanamadı

Burdur’da 16 yaşındaki lise öğrencisi, 2 yıl önce dayısı tarafından öldürülen annesi için, ’Seni özledim anne.eni o kadar özledim ki asla unutamadım canım annem’ yazılı not bırakıp intihar etti.





Burdur Fevzi Çakmak Mahallesi’nde oturan Osman U., lise ikinci sınıf öğrencisi oğlu S.U.’nun odasının sabah kilitli olduğunu fark etti. Oğlunun kapıyı açmamasından şüphelenen Osman U., kapıyı kırıp girdiği odada S.U.’yu iple boynundan ranzaya asılı halde buldu. Babanın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri S.U.’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından S.U.’nun cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.





S.U.’nun odasında yazılı ’Anne seni çok seviyorum. Seni o kadar özledim ki asla unutamadım canım annem’ notu bulundu.





S.U.’nun annesinin 22 Temmuz 2016’da şizofren olduğu iddia edilen dayısı R.A. tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğü, babası Osman U.’nun da aynı saldırıdan yaralı kurtulduğu belirtildi.