Genç motosikletçi bariyerlere çarparak hayatını kaybetti



Burdur'un Çeltikçi ilçesinde motosiklet tutkunu bir genç, arkadaş grubuyla çıktığı gezide sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştıktan dakikalar sonra motosikletiyle bariyere çarparak hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından "Motorcu dostu bariyer istiyoruz" adlı kampanyaya destek vermek için bariyere çarpan bir motosiklet kazası fotoğrafıyla "Ölmek istemiyorum" notunu paylaşan genç 1 yıl sonra bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi.





Edinilen bilgiye göre, Antalya-Burdur karayolu Çeltikçi'nin Tekke köyü yakınlarında Recep Serttaş (22) yönetimdeki motosiklet yol kenarındaki bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Serttaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.





Serttaş'ın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Serttaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.





Öte yandan Serttaş'ın kazadan dakikalar önce Tekke köyü yakınlarında sosyal medya hesabından “Büyük abilerle takılıyorum” fotoğrafını paylaştığı öğrenildi. Ayrıca motosiklet tutkunu genç bir yıl önce sosyal medya hesabından "Motorcu dostu bariyer istiyoruz" adlı kampanyaya destek vermek için bariyere çarpan bir motosiklet kazası fotoğrafıyla "Ölmek istemiyorum" notunu paylaştığı görüldü.