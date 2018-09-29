- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Yöreler Renkler Festivali’nde Burdur Gölü’nün çığlığına destek verdi ve Antalya Burdurlular Derneği’nin standından “Burdur Gölü kurumasın” çağrısı yaptı.Muratpaşa Belediyesi’nin barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı’nda devam ediyor. 24 Eylül Pazartesi günün başlayan ve Pazar günü sona erecek festival her gün saat 17.00’de katılımcı derneklerin kültürlerinin tanıtıldığı stantların açılmasıyla başlıyor.Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı, Diyarbakır’dan Erzincan’a ve Trabzon’a, Eskişehir’den Kırşehir’e, Çorum’a ve İzmir’e, Yörüklerden Giritlilere adeta bir gastronomi bahçesine döndü. Festivale katılan dernekler kurdukları stantlarda oyadan lüle taşına, dokumalara el işi kültürel öğelerini tanıtırken yöresel mutfak kültürlerini de tanıtıyor.Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği stantları Başkan Ümit Uysal da eşi Ümran Uysal’la birlikte gezdi. Derneklere “Hoş geldiniz” diyen Başkan Uysal stantlarda yöre kültürleri üzerine dernek yöneticileriyle sohbet etti. Başkan Uysal, Erzurumlular Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği standında özel şişler kullanılarak servis yapılan cağ kebabı kesti, Yörük kültür derneklerini stantlarında yayık ayran çalkaladı, gözleme pişirdi.Başkan Uysal, Antalya Burdurlular Derneği’nin standında ise Burdur Gölü’nün çığlığına destek verdi. Burdur Gölü’nün su kaybına ilişkin sosyal medyada yapılan ‘Burdur Gölü Kurumasın’ paylaşımları hafta içi Türkiye’de 6’ncı sıraya kadar yükselirken Başkan Uysal da dernek standından “Burdur Gölü kurumasın” çağrısı yaptı.İHA