Ölüm yıl dönümünde adına sağlık merkezi yaptırıldı



Burdur'da 2015 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybede işadamı Abdi Özeren'in adına yaptırılan Abdi-Şefika Özeren Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 2. Nolu Aile Sağlık Merkezi hizmete açıldı.





Burdur'un Bahçelievler Mahallesi Barbaros Sokakta 2015 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Abdi Özeren, adına yaptırılan Abdi-Şefika Özeren Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 2. Nolu Aile Sağlık Merkezinin açılışına Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Bağcı, Sağlık Müdürü Dr. Reha Sermed Aygören, Jandarma Komutanı Orhan Kılınç, Emniyet Müdürü Arif Çankal, Ticaret ve Sanayi Başkanı Yusuf Geyik, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Gençlik Hizmetleri il Müdürü Orhan Kemerkaya, İl Müftüsü Hıdır Bayrak ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Babası Abdi Özeren adına Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 2. Nolu Aile Sağlık Merkezi yaptıran Osman Özeren, “3 yıl önce bugün kaybettiğimiz, babam Abdi Özeren'i rahmetle anıyor ve bugünde onun anısına, Abdi-Şefika Özeren Sağlık Merkezinin açılışını yapmaktan büyük onur duyuyorum. Rahmetli Babamla birlikte 2005 yılında Özeren Camisi, 2007 yılında Özeren Kur'an Kursu, 2014 yılında ise Abdi Özeren İmam Hatip Orta Okulunu Burdur'umuza kazandırdık. Sağlıklı olmak, mutlu bir yaşam sürmenin en temel koşuludur. Sağlık, hava gibi önemli, kıymeti ise yokluğunda anlaşılan bir nimettir. Sağlıklı bir toplum içinde, sağlık kuruluşları büyük önem taşımaktadır. Biz de bu düşünce ile Sağlık Ocağı yapımına karar verdik. 2017 Eylül ayında temelini attığımız Salık ocağımızın yapımını bir yıl içinde tamamladık” dedi.





Burdur Valisi Hasan Şıldak da “Yapılan bu hizmeti açmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burdur içinde önemli ve örnek bir yatırım. Bir yıl önce Osman Özeren ile yaptığımız protokol ile Sağılık Bakanlığına ait arsa üzerinde yapılan bu yer 2 kat yapılmış. Alt katta 112 acil yardım istasyonu üst kısmı ise Aile Sağlık Merkezi olarak hizmet verecek. Emeği geçen ve yapımına kısa sürede tamamlayan Özeren ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz.”





Açılış yapılan Sağlık Merkezi ve Acil İstasyon binaları Müftü Hıdır Bayrak tarafında yapılan dua sonrasında gezildi.