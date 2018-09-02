Burdur Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl ilk kez düzenlenen yağlı güreşleri başladı.Serenler Oteli altında, göl manzaralı platformda başlayan güreşlere Burdur, Isparta, Antalya,Ankara, İzmit, Tokat,Samsun, Döşemealtı, Serik, Acıpayam, Alanya, Fethiye, Kumluca, Bucak, Muratpaşa ve yurdun dört bir tarafından gelen sporcu ve güreş severler katıldı... Açılışta Burdur Valisi Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, TDSYMB Başkanı Kamil Özcan ‘ il Emniyet Müdürü Arif Çankal, Burdur TSO Başkanı Yusuf Keyik, Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir ve çok sayıda iş adamı, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.Güreşler sabah saatlerinden itibaren çeşitli kategorilerde hakemler gözetiminde başladı.