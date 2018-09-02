ALTIN, ALTIN KEMERİ TAKTI

BURDUR BİRİNCİ YAĞLI GÜREŞ MÜSABAKASININ BAŞPEHLİVANI FURKAN DURMUŞ ALTIN OLDU.Burdur Belediyesince kent merkezinde ilk kez bu yıl düzenlenen yağlı güreşlerde, Başpehlivanlık Finalinde Kürşat Şevki Korkmaz’la güreşen Furkan Durmuş Altın galip gelerek başpehlivan olup, altın kemeri taktı.1 Eylül’de Burdur Gölü manzarasında yapılan; deste, ayak, tozkoparan gibi pek çok kategoride sporcuların güreştiği müsabakada Burdur er meydanının başpehlivanı Antalya Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve Antalya’daki Burdurlu iş adamı Mehmet Dönmez’in güreşçisi Altın oldu.Burdur protokolünün yanı sıra ilçe belediye başkanları, çevre illerden gelen vatandaşlar, sivil toplum örgütü başkanları ve işadamlarının icabet ettiği güreşlerde Çayır Ağası 100 bin TL teberruda bulunan Burdur TSO Başkanı Yusuf Keyik oldu.