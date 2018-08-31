BURDUR VALİSİ HASAN ŞILDAK’TAN 30 AĞUSTOS RESEPSİYONUBurdur Valisi Hasan Şıldak 30 Ağustos Zafer Bayramının 96. yılı kutlamaları vesilesi ile resepsiyon düzenledi. Polis Göl Eğitim ve Dinlenme Tesislerindeki resepsiyona Burdur protokolünün yanı sıra askeri erkân, ilçelerin belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri, gaziler, gazi aileleri, şehit aileleri, huzur evi sakinleri, iş adamları, sivil toplum örgütü başkanları, siyasi parti başkan ve üyeleri ve öğrenciler de katıldı.Programda Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Emniyet Müdürü Arif Çankal tüm davetleri masalarında ziyaret ederek 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladı; güncel konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.