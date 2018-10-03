Tarihi Kentler Birliği’nden Burdur Belediyesine Birincilik Ödülü



Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2017 yılı Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme yarışmasında 62 belediye arasından Burdur Belediyesi ödüle layık görüldü.





Tarihi Kentler Birliği tarafından Bu yıl 17’ncisi düzenlenen Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme yarışması sonuçları açıklandı. Yarışmaya aralarında Burdur Belediyesinin de bulunduğu 62 belediye 123 proje ile başvurmuştu. Değerlendirme sonucunda Metin Sözen Koruma Büyük Ödülünün yanı sıra, 3 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama, 11 Korumada Süreklilik dalında ve 31 Başarı Ödülleri verilecek. Ödül töreni 15 Kasım Perşembe günü Antalya Expo Center’da düzenlenecek olan 25. YAPEX Restorasyon Fuarında gerçekleştirilecek. Ayrıca fuar alanında açılacak sergi ile yarışmaya katılan belediyelerin proje ve uygulamaları, ilgili sektörler ve fuar ziyaretçileriyle paylaşılacak.





Yarışmada 123 proje arasında Burdur Belediyesi Gümüş Değirmeni ve Mübadele Kültür Evi Restorasyon Projesi, Kent merkezi ile kırsal kent çeperlerini, kent yaşamını destekleyecek rekreasyonel işlevler aracılığıyla birleştirmesi ve geçmişte yapılmış koruma çalışmalarını tamamlayıcı nitelikte proje önerileri geliştirmesi nedeniyle Burdur Belediyesine Proje Ödülü verildi.

