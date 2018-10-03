Vali Hasan Şıldak, Ercan Akın Fen Lisesine ziyarette bulunarak öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya geldi.Burdur Valiliğince yayınlanan bülten şöyle: “Mesaisine Ercan Akın Fen Lisesini ziyaretle başlayan Vali Hasan Şıldak, ilk olarak Okul Müdürü Ahmet Akıncı ve müdür yardımcıları ile bir süre görüştü. Okul hakkında Akıncı’dan bilgi alan Vali Hasan Şıldak ziyaretin devamında öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya geldi.Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Valimiz, başarılı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulunarak, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.Valimiz okuldan ayrılmadan Öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitim kenti olarak anılan Burdur’un başarısında idareci, öğretmen, öğrenci, veli halkasının en önemli noktasında Öğretmenlerin yer aldığını ifade eden Valimiz, sizlerin göstereceği gayretlerin öğrencilerimizin başarısı için çok önemli olduğunu ifade etti.Öğretmenlerden isteğimiz öğrencilerle yakından ilgilenmeleri diyen Vali Hasan Şıldak, donanımlı, vatanına, milletine, bayrağına bağlı iyi bireyler olarak yetişmeleri konusunda ellerinden gelen gayreti göstermelerini istedi.”