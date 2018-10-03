Bu yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftasına Öğretmenevindeki programla start verildi. Programda Burdur Valisi Hasan Şıldak, İl Müftüsü Hıdır Bayrak’ın konuşmaları, tilavet, ilahilerin okunması ve ikramlar yer aldı.Vali Şıldak: “Din görevlilerimiz İslamiyet’in doğru anlaşılmasında tek rehberimizdir. Bu görev hiçbir grubun değildir. Başka vatanımız yok. 15 Temmuz gibi hainlikleri bir daha görme tahammülümüz yok” dedi. Diyanet İşlerine bağlı din görevlilerinin kamu görevi bilinci ve devlet memuru ciddiyetiyle çalışması gerektiğine dikkat çeken Vali Şıldak, gerek cami içinde, cami çevresinde, mahallede ve gerekse toplumun içerisinde din görevlilerinin anlaşılır bir dille, kabullenen konuşma üslubuyla davranmaları gerektiğine vurgu yapıp, “Sizin İslamiyet’i temsil eden örnek bireyler olarak yansımanız toplumda beğeniliyor” dedi. Şıldak, herkesin görevini en iyi şekilde yapması gerektiğini belirttiği konuşmasının son bölümünde “Bu dünyada hepimizin görevleri var, yaptığımızı en iyi şekilde yapmalıyız. Ben buna ‘amatör ruh’ diyorum, işimize dört elle sarılmalı, bu benim görevim değil dememeliyiz” dedi.İl Müftüsü Hıdır Bayrak da “Mabet anlayışı insanlık tarihi kadar eskidir. Kabe’nin varlığı ilk insanla beraberdir. Camiler, toplayan manasına gelir; her yaşta herkesi bünyesinde barındırandır. Eğitim yerleridir, dargınların barıştığı yerlerdir. İmamın bir adı da önder demektir. İmamlarımız yalnız camisinin değil o mahallenin önderleridir.” dedi ve il genelindeki istatistikleri verdi. Buna göre Burdur il genelinde 92 müftülük personeli çalışıyor, 471 cami görevlisi var, kuran kursu öğretici sayısı 107, toplam 670 görevli ve toplam 532 cami bulunmakta. Kent merkezinde ise 143 cami var.