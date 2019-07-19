Bucak'ta içme suyundan zehirlenme iddiası

Burdur'un Bucak ilçesinde sosyal medya üzerinden yayılan içme suyundan zehirlenme olduğu yönündeki iddialarının asılsız olduğu bildirildi.



Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, belediyede yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden yayılan ilçede içme suyundan zehirlenme iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.



Ünal, Bucak içme suyuyla ilgili kaynağı belirsiz, aslı astarı olmayan haberler yayınlandığını belirterek "Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' kapsamında ilçemize sunmuş olduğumuz içme ve kullanma sularımız gerekli denetim ve analizleri yapılarak halkımızın kullanımına sunulmaktadır." dedi.



Depolardan, içme ve kullanma suyu şebekelerinden günlük yaklaşık 30 numune alındığına değinen Ünal, şöyle konuştu:



"İçme suyunun serbest klor ve bakiye klor ölçümleri yapılmaktadır. Ayrıca Bucak İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından yine haftanın belirli günlerinde periyodik olarak serbest klor ölçümleri yapılmakta olup, aylık periyotlarda da içme ve kullanma suyu şebekemizden numuneler alarak Burdur İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarına gönderilmek suretiyle analizleri yapılmaktadır. Yeraltı sularından temin edilen suyun kalitesi, Türk ve dünya içme suyu standartlarına uygun olup, vatandaşlarımız hiç tereddüt etmeden içebilir."



Ünal, vatandaşlardan kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmemelerini istedi.



BURDUR (AA) -