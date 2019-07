Salda Gölü turist sayısında rekora koşuyor

Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Salda Gölü'nde otoparklara giren araç sayılarına baktığımızda 300 binden fazla ziyaretçinin haziran başından 15 Temmuz'a kadar geçtiğimiz şu 1,5 aylık sürede Salda Gölü'nü ziyaret ettiğini görüyoruz." dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile Salda Gölü'nü gezen Vali Şıldak, göl kenarında yaptığı açıklamada, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) çatısı altında Antalya, Isparta ve Burdur'un turizm gelişimi konusunda ortak hareket ettiğini söyledi.

Özellikle bu sene Burdur'daki turizm destinasyonlarının yoğun ziyaretçi aldığını vurgulayan Şıldak, Sagalassos Antik Kenti'nin geçen yıl toplam 51 bin ziyaretçi aldığını, bu yıl 15 Temmuz itibarıyla 40 bini geçtiğini bildirdi.

- Bir buçuk ayda 300 bin ziyaretçi ağırladı

Salda Gölü'nün bu yıl ziyaretçi sayısında rekora koştuğuna dikkati çeken Şıldak, şöyle konuştu:

"Salda Gölü'nde otoparklara giren araç sayılarına baktığımızda 300 binden fazla ziyaretçinin haziran başından 15 Temmuz'a kadar geçtiğimiz şu 1,5 aylık sürede Salda Gölü'nü ziyaret ettiğini görüyoruz. Bu yılın sonunda en az bir milyon ziyaretçinin Salda Gölü'nü ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Yılbaşından bu yana 400 ile 500 bin arasında ziyaretçi Salda Gölü'nü ziyaret etti ve ziyaret edenler buradan çok memnun ayrıldı."

- "Salda Gölü her zaman temiz kalacak"

Salda Gölü ve çevrenin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini anımsatan Şıldak, bu kararın, gölün korunması ve temiz kalması için en garantili sistemin kurulmasını ifade ettiğini belirtti.

Gölün başka bölgelerinde mesire alanları, yürüme alanları, göl kenarında farklı aktivitelerin de yapılabildiği düzenlemeler içeren projelerin olduğuna değinen Şıldak, "Millet Bahçesi de halk plajı ve beyaz adalar bölgesinde yaklaşık 150 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Alan tamamen koruma statüsüne uygun, çevreye saygılı ahşap imalatlarla, en küçük bir çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde özenli bir mimari projesiyle hayata geçecek. Çevreye duyarlı bütün vatandaşlarımızın içi rahat olsun, Salda Gölü her zaman temiz kalacak." diye konuştu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Salda'nın Batı Akdeniz Bölgesi'nin en eşsiz bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Salda Gölü'nün "Türkiye'nin Maldivleri" diye ün yapan çok özel bir yer olduğunu anlatan Karaloğlu, "İki yıl önce gelmiştim, buralar derbederdi, şimdi her şey yerli yerine oturmuş. Gelen vatandaşlar için otopark, soyunma kabinleri, duş üniteleri, köy pazarı gayet güzel olmuş. Artık 20 milyon yerli ve yabancı turistin geldiği Antalya'dan buraya tur taşımak gerekiyor." dedi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da Salda Gölü'nün sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da bilinen bir yer olduğuna belirterek, "Gül ve lavanta son yıllarda çok sayıda turisti bölgeye çeken bir özelliğe sahip. Burdur ve Isparta'yı turizm anlamında birbirinden ayırmıyoruz. Her iki il de farklı destinasyonlar sunuyor. Lavanta için gelen misafirlerimiz mutlaka Salda Gölü'nü de görmek istiyor. Isparta ve Burdur'un kırsal turizme birlikte destek vermesi için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.









