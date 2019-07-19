Burdur'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Burdur'un Bucak ilçesinde hacca gidecek vatandaşlar İlçe Müftülüğünce uğurlandı.



Bucak Müftülük Camisi'nde düzenlenen uğurlama töreninde, 40 hacı adayı ve yakınları katıldı.



Törende konuşan Belediye Başkanı Emrullah Ünal, hacı adaylarından ülke ve ilçeleri için dua etmelerini istedi.



Bucak Müftü Yardımcısı İsmail Sofuoğlu da hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek yapılacak ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.



Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunan törenin ardından hacı adayları dualarla uğurlandı.



BURDUR (AA) -