Burdur'da bir camide 9 yıldır uygulanan askıda çorap uygulaması cami cemaatinden ilgi görüyor.





Burdur merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yer alan Mevlana Camii'nde yapımından bu yana askıda çorap uygulaması sürdürülüyor. 2010 yılından bugüne cami cemaatinden ve mahalleli tarafından da destek gören uygulamayla cami içinde hijyeni sağlamak ve cemaatin çorapsız namaz kılmasını önlemek amaçlanıyor.





Mevlana Camii Dernek Başkanı Ahmet İldeş, "Türkiye'nin birçok ilini gezip dolaştım. Gittiğim illerde birçok kez çorapsız kaldım. Burada yaptırdığımız camide askıda çorap uygulamasını 9 yıldır devam ettiriyoruz. Namaz kılmaya gelen vatandaşlarımızın çorapsız kalmasın diyerek 'askıda ücretsiz çorap' uygulamasını başlattık. Camimizde ayrıca 8 yıldır da 1 yıl yemek ve diğer yıl aşure dağıtımı yapıyoruz" dedi.





Caminin İmam Hatibi Mustafa Şener de uygulamanın dini açıdan da yeri olduğunu ifade ederek, "Hanefi mezhebine göre çorapsız namaz kılmak mekruhtur. Cemaatimizin çorapsız namaz kılmamaları için uygulamaya devam ediyoruz. Çünkü çoraplı namaz kılmak daha faziletlidir. Ayrıca hijyen açısından önemli, çıplak ayakla halılara basıldığında koku oluşabiliyor ve bir takım hastalıklar da bulaşabilir. Onun için camiye çoraplı girilmesi elzem" ifadelerini kaydetti.





Namaz sonrasında Mevlana Camii'nde gerçekleştirilen aşure ikramına Vali Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Orhan Kılınç, Emniyet Müdürü Arif Çankal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Geyik, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say ve çok sayıda davetli katıldı.