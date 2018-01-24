DEV OPERASYON! KAÇAK TÜTÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenliği operasyonda çeşitli markalarda paket halinde 1 ton 307 kilo gram nargile tütünü ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin koordinesinde ilçeye gümrükten kaçak olarak giren malzemelerin önlenmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Caddesi’nde bulunan bir iş yeri ve deposunda gümrük kaçağı nargile tütünü olduğunu belirledi. Bunun üzerine öğle saatlerinde harekete geçen KOM ekipleri, belirlenen adreste çeşitli markalarda paket halinde 1 ton 307 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü bulurken, olayla ilgili A.D. ile kardeşi O.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.ANTALYA (İHA)