Antalya'da Narkotik Operasyon!

Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve nakli yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik ekipleri Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı üzerinde tespit ettikleri 16 VT 604 plakalı otomobili takibe aldı. Asayiş Şube ekipleri ile birlikte durdurulan araçtaki S.Ö. ve B.Ö.'nün üzerinden 75 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahısların Fener Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada 277 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. İki şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından,' uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından adliyeye sevk edildi.ANTALYA (İHA)