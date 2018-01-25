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Yaralı tilki Milli Parklara teslim edildi

- Antalya’da yol kenarında yaralı olarak bulunan tilki, Milli Parklara teslim edildi

Yaralı tilki Milli Parklara teslim edildi
ANTALYA 0
böcüzade
  - Yaralı tilki Milli Parklara teslim edildi
  - Antalya’da yol kenarında yaralı olarak bulunan tilki, Milli Parklara teslim edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sorgun ormanlığı yakında yaralı olarak bulunan tilki, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağındaki tedavinin ardından Milli Parklara teslim edildi.  
  Manavgat ilçesi Side-Sorgun çamlığı içerisindeki yol kenarında Özkan Kantemur tarafından yaralı tilki bulundu. Kantemur, bir araç tarafından çarpıldığı tahmin edilen yaralı tilkiyi aracına alarak zabıta karakoluna teslim etti.
  Zabıtalar tarafından Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezine getirilen yaralı tilki geceyi burada geçirdi. Sabah saatlerinde merkeze gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri ayağında kırıklar olduğu belirlenen tilkiyi tedavisini yapmak üzere teslim aldı.
  Manavgat Belediyesi görevlileri bugüne kadar barınağa bir çok hayvan getirilmesine rağmen ilk kez tilki getirildiğini, ayağı kırık olan tilkiye müdahalede bulunulamadığını belirtti. 
  Tilkinin tedavisinin yapılmasının ve sağlığına kavuşmasının ardından bulunduğu bölgeye bırakılacağını belirten Milli Parklar görevlileri "Tilkiyi Antalya Büyükşehir Belediyesi barınağına götürerek gerekli ameliyat ve tedavisinin yapılmasını sağlayacağız. Sağlığına kavuşması için gereken her şey yapılacak ve doğaya bırakılacak" şeklinde konuştu.

   ANTALYA (İHA) 
















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