- Antalya’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç kaldırıldığını hastanede hayatını kaybetti.Kaza dün 22.00’da Muratpaşa ilçesi Barınaklar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havva K.K. yönetimindeki 07 GGP 94 plakalı otomobil, Tibet Uzer yönetimindeki 07 L 7781 plakalı motosiklete çarptı. Kazada başından ağır yaralanan Tibet Uzer, çevredekilerin çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Uzer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Öte yandan polis, otomobil sürücüsü Havva K.K.'yi gözaltına alındı.Antalya Adli Tıp Kurumuna getirilen Tibet Uzer’in cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.İHA