- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 24 Haziran seçimlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen fakat ulaşım güçlüğü bulunan engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar için ücretsiz araç sağlayacak.Antalya Büyükşehir Belediyesi, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçim’inde engelli ve yaşlı vatandaşlar için tüm araçlarını seferber etti. Bu vatandaşların oy verme işlemlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için ulaşım kolaylığı sağlayan büyükşehir belediyesi oy verme işlemi sona erene kadar araçları ile hizmet verecek.24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde demokratik haklarını kullanmak isteyen ancak ulaşım imkânı bulunmayan engelli, hasta ve yaşlı seçmenler için Büyükşehir Belediyesi’nin tüm binek araçları, engelli araçları ve ambulansları hazır olacak. Bu durumdaki vatandaşların 0 242 249 50 00 numaralı telefonu aramaları gerekiyor. Buna göre sandık başına gitmek isteyen engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar, evlerinden alınacak, seçim sandıklarının bulunduğu seçim merkezine götürülecek ve oy kullanma işleminden sonra tekrardan evlerine bırakılacak.İHA