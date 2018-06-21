

- Batı Akdeniz’de fırtına uyarısı



Meteoroloji, Batı Akdeniz’in bazı kısımlarına şiddetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Batı Akdeniz'in batısında (Kalkan-Kumluca arası) rüzgarın yarın öğle ve akşam saatlerinde batılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.



İHA

