23-24 ekim 2021 tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen Yenal Karahan Karate Ligi final etabına Yalvaç Belediyesi Karate Takımı olarak 10 sporcu ve 1 Antrenör ile katilim sağladık. İki gün süren müsabakalarda 45 kulüp ve 500 sporcu arasından takım olarak Üçüncülük kupasını ilçemize kazandırdık. Sporcularımız 1 altın madalya 2 gümüş madalya ve 3 bronz madalya alarak bizleri gururlandırdılar. Müsabakalarda derece yapan ve yapamayan bütün sporcularımızı emeklerinden ve azimlerinden dolayı kutlar başarılarının artarak devam etmesini dileriz.