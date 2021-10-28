Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında, Sayın Kaymakamımız Yunus Emre AKPINAR, Sayın Belediye Başkanımız Tevfik ATASOY, İl Genel Meclisi Üyeleri ve daire amirlerinin katılımlarıyla Atabey Halk Eğitim Merkezinde İlçemiz köy ve mahalle muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleşti.Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU toplantı gündeminde ilk olarak koronavirüs salgınıyla mücadele ve aşılama konusunun önemine yer vermiş olup, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımıza sahip çıkılması hususunda tüm kurumlarımızın önemli görevleri olduğunu belirtti.Köy ve mahalle muhtarlarımızın taleplerini teker teker alan Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU talepler ile ilgili kurumlara takibi için talimatlarını verdi.Vali SEYMENOĞLU, Kaymakam AKPINAR ve Atabey Belediye Başkanı ATASOY ile birlikte İlçemizin tarihi ve kültürel mirası olan Ertokuş Medresesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Ardından Pembeli Köyünde vatandaşlarımızla buluşma gerçekleşti. Pembeli Köyü Muhtarı Mehmet DEMİR ve vatandaşlarımız tarafından köy ile ilgili istek ve talepler Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU’na iletildi.İlçe ziyaret programı kapsamında son olarak İslamköy’de Hanımeli Kadın Kooperatifi ziyaret edilerek yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Gülümse Kadın Kooperatifi tarafından İslamköy’ de oluşturulan ekinezya bahçesinde ilk hasat gerçekleştirilerek Sayın Valimiz Ömer SEYMENOĞLU’ nun ilçe ziyaret programı sona erdi.