TÜRKİYE'NİN İLK KAMYONCULAR KOOPERATİFİNDE MEVLİD OKUTULDU YEMEK VERİLDİ

İlçemizde bulunan S.S. 1 Nolu Kamyoncular Kooperatifinde kazalar olmasın diye Mevlid-i Şerif okutuldu yemek verildi.1974 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk Kamyoncular Kooperatifi olma özelliğini taşıyan yaklaşık 250 üyesi bulunan Eğirdir S.S. 1 Nolu Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Muhammet Öz ve Üyeleri kaza ve bela olmaması için Mevlid-i Şerif okutup yemek verdiler.Dualarla başlayan programa Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Yusuf Öngün, Şoförler Odası Başkanı A. Hamdi Takır, Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıdoğan ve kamyoncu esnafları katıldı.Programdan sonra konuşan S.S. 1 Nolu Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Muhammet Öz; 'Böyle güzel bir günde bizleri yalnız bırakmayan başta Eğirdir Belediye Başkanımız Veli Gök'e, Oda Başkanlarımıza ve tüm emeği geçen üyelerimize teşekkür ediyoruz. Kooperatifimiz Türkiye'nin ilk Kamyoncular Kooperatifi olma özelliğini taşıyor, 1974 yılında bugüne kadar hizmetini sürdürüyor. Kaza ve Belaların olmaması için bugün burada Mevlid okutup yemek verdik, Allah kabul etsin.' ifadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)