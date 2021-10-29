Sayın Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti, “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” diyen bir liderin önderliğinde yürüyen ve bağımsızlığı kendine karakter edinmiş yüce bir milletin, topraklarımızda yükselttiği en büyük ve ölümsüz şaheserdir.

Göğsü imanla ve vatan aşkıyla dolu olan aziz milletimizin milli birlik ve bütünlüğümüzü sağlamak için gecesini gündüzüne katıp canını siper ederek verdiği eşsiz mücadelenin en güzel eseri olan Cumhuriyet’imiz, bugün 98 yaşında. Ne mutlu ki; necip milletimiz, ecdadımızın istiklal ve istikbalimiz uğruna meşakkatli yollar katederek ulaştığı en güzel nokta olan Cumhuriyet’imizin kadrini hep bilmiş, daima da bilmeye devam edecektir.

Tüm dünyanın imkânsız gibi gördüğü bu büyük zaferin mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare şeklinin “Cumhuriyet” olduğunu belirtmiştir. Gazi Mustafa Kemal; kahraman ecdadımızla birlikte milli egemenliğimiz uğruna, zulme boyun eğmemiş, topraklarımızın bedelini ağır koşullar altında ödeyerek aziz milletimize bu kutlu mirası bırakmıştır. Bizler, bu kıymetli mirasımızı sonsuza dek baş tacı yapmaktan şeref duyacak, gerçekleştireceğimiz tüm işlerde ülkemizi daha da ileriye taşıyarak Cumhuriyet’imizi payidar kılacağız; çünkü Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran, Cumhuriyet’imize can veren ruh, 98 yıl önce olduğu gibi bugün de dipdiri yaşamaktadır ve yıllar sonra da yaşamaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle böylesine yüce bir milletin mensubu olmaktan onur duyduğumu, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de daima vatanımızı her türlü tehlikeden koruyacağımızı belirtiyorum. Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor olmaktan onur duyuyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Millî Mücadele’mize hizmet eden tüm kahramanlarımızı, bizlere bağımsızlığımızı armağan etmek uğruna canını veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.

Aziz milletimizin ve kıymetli Uluborlulu hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canı gönülden kutluyor, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Zikrullah ERDOĞAN

Kaymakam

