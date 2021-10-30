CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ

TURNUVASI BAŞLADI.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası Eğirdir'de başladı. Türkiye'nin her yerinden katılımcıların bulunduğu ve 4 kategoride gerçekleşen turnuvanın startını Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ilk masada oyunu başlatarak verdi.Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Satranç Fedarasyonu Isparta İl temsilciliği işbirliği ile gerçekleşen turnuva 2 gün sürecek.Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından konuşan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik; 'Hepiniz Eğirdir'imize hoş geldiniz. Bugün burada 100'e yakın öğrencimiz artık sporunda merkezi olmaya başlamış Eğirdir İlçemizde bizlerle birlikteler. Satranç çocuklarımızın zihinsel gelişiminde çok önemli bir rolü olan faaliyet, satranca gönül vermiş çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bu turnuvanın düzenlenmesinde büyük emeği olan ve düzenleyen Belediye Başkanlığımıza ve Belediye Başkanımızın şahsında bütün kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sizleri de bugün burada olduğunuz, çocuklarınızı yüreklendirdiğiniz ve onlarla birlikte adım attığınız için sizleri tebrik ediyor, bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum.' dedi.Isparta Satranç İl Temsilci yardımcısı Onur Başar; 'Eğirdir'de Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvasını Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediye Başkanlığı desteğiyle yapıyoruz, bundan sonra Eğirdir İlçesinde Turnuvalar yapmaya devam edeceğiz. 100 civarında 4 kategoride sporcularımız yarışıyor, 2 gün boyunca sporcular mücadele edecekler. Amacımız erken yaşta satrancı çocuklarımıza sevdirmek. Bu turnuvanın şöyle bir özelliği var. Tüm Türkiye'nin her yerinden sporcular buraya geldi, aileleri burada memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Amacımız bu tür turnuvaların devamını sağlamak. Bizlere destek veren Eğirdir Kaymakamlığına ve Eğirdir Belediye Başkanlığına çok teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)