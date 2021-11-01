TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA

EĞİRDİR'İ TEMSİL ETTİLER.

Ankara'da gerçekleşen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında Eğirdir'i temsil eden Eğirdir Belediyesi Taekwondo ve Kik Boks Anrenörü Kadir Eken ile Samet Kılınç mücadele etti. 28 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalarda Eğirdir Belediyesi'nin bayrağını dalgalandıran sporcularımız çok iyi mücadele etmelerine karşın dereceye giremediler.Mücadeleler Ankara Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde gerçekleşti. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök sporcularımıza teşekkür etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)