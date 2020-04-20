GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından mangal yaktı

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Kahramanmaraş'ta bir kebapçı kaldırımda mangal yakarak kebap pişirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından mangal yaktı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 20.04.2020 10:27
59 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından mangal yaktı
KAHRAMANMARAŞ  - İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Kahramanmaraş'ta bir kebapçı kaldırımda mangal yakarak kebap pişirdi. 
Merkez Onikişubat ilçesi Şekerdere Bulvarı üzerinde bulunan kebapçı, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından iş yeri önüne kurduğu mangalda kebap pişirdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından sokağa çıkan vatandaşlar ise kebaplara yoğun ilgi gösterdi. 
Gündeş, müşterilerin sosyal medya üzerindeki talepleri sonrasında iş yerini açtığını belirtti.  Kebap yemek için gelen Abdülkadir Gülmez ise kebap kültürünün bölgesel bir durum olduğunu belirtti.
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar ise açık olan benzin istasyonlarına geldi.
Emniyet güçleri, benzin istasyonlarında yer alan alışveriş merkezlerinde oluşan kuyrukta sosyal mesafeyi ayarladı ve maske bulunmayanlara maske dağıttı.   
Kentte, Alparslan Türkeş ve Azerbaycan bulvarları üzerinde ise zaman zaman araç yoğunluğu görüldü.
- Kısıtlamaya uymayan 208 kişiye cezai işlem uygulandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında kavşaklarda görev alarak iki gün boyunca denetim yaptı.
Bu denetimlerde 200 kişiye 392 lira, 8 kişiye de 3 bin 150 lira olmak üzere 103 bin 600 lira ceza uygulandı.














 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da tutuklu ve hükümlülerin maske ve kolonya mesaisi
Salgın ne zaman bitecek? Erdoğan cevapladı...
Koronavirüs sonrası Türkiye'nin yüzde 59.6'sında değişti
81 İL İÇİN EMNİYET TOPLANTISI...
Isparta'da İftarlık ve sahurluk Yöresel Gıdalar Kolancı Şarküteri'de
Bakanlık'tan açıklama geldi... ihlal edenler ceza yedi!
Açıklama geldi Koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerileri
Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Son dakika haberi: Fahrettin Koca koronavirüste son rakamları açıkladı!
Isparta'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'ye seslendi
Yeni başvuru yapacaklar dikkat! Ödemeler başladı
ISPARTA'DAKİ TARIMSAL ÜRETİM TRT EKRANLARINDA YAYINLANDI
Isparta ve Burdur sokağa çıkma kısıtlamasına gönüllü destek veriyor
Isparta'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı
31 şehre kısıtlamalar 15 gün daha uzatıldı
Bakanlık açıkladı: Koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
ISPARTA'DA PAKETTE BALIK SİPARİŞİ PAKETTE GÖZDE BALIK
Isparta'da tarım işçilerinin çalışması aralıksız sürüyor!
Esnafa Isparta'da üretilen maske ve kolonya dağıtıldı
Başdeğirmen'den Kaymakkapı Mesajı
BDDK'den krediler için yeni düzenleme geldi
Keçiborlu'da COVİD-19 önlemleri
Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı otomobil refüje çıktı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Isparta Valiliğin'den maske açıklamasıSon dakika: Isparta Valiliğin'den maske açıklaması13 Nisan 2020
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildiHafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi13 Nisan 2020
Son dakika haberi: Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi açıkladı!Son dakika haberi: Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi açıkladı!13 Nisan 2020
MEB yeni çalışma takvimi okullar ne zaman açılacak?MEB yeni çalışma takvimi okullar ne zaman açılacak?13 Nisan 2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldıIsparta İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı18 Nisan 2020
Son dakika: Bakanlık açıkladı: Koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısıSon dakika: Bakanlık açıkladı: Koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı13 Nisan 2020
1.000 TL yardım başvuru formu nasıl doldurulur? 1.000 TL yardım başvuru formu nasıl doldurulur? 13 Nisan 2020
Son dakika haberi: Bakan Koca filyasyon deyip müjdeyi verdi!Son dakika haberi: Bakan Koca filyasyon deyip müjdeyi verdi!14 Nisan 2020
Binlerce araç sahibi dikkat! Bir erteleme daha geldiBinlerce araç sahibi dikkat! Bir erteleme daha geldi13 Nisan 2020
Isparta'da silahla intihar olayı...!Isparta'da silahla intihar olayı...!15 Nisan 2020
Akıl almaz olay! Korona ihbarıAkıl almaz olay! Korona ihbarı14 Nisan 2020
Bakan duyurdu: Noterlerde yeni dönemBakan duyurdu: Noterlerde yeni dönem13 Nisan 2020
Diyanet'ten son dakika 'oruç' açıklamasıDiyanet'ten son dakika 'oruç' açıklaması14 Nisan 2020
Isparta Valiliği Halk Otobüslerine Maske DağıttıIsparta Valiliği Halk Otobüslerine Maske Dağıttı13 Nisan 2020
Koronavirüse karşı asılan şiveli afişler güldürdüKoronavirüse karşı asılan şiveli afişler güldürdü14 Nisan 2020
Isparta Şehir Hastanesi 1158 kahramanla Koronavirüse karşı savaşıyor!Isparta Şehir Hastanesi 1158 kahramanla Koronavirüse karşı savaşıyor!14 Nisan 2020
Bakan ilave tedbirleri açıkladı: 64 milyon lira aktarıldıBakan ilave tedbirleri açıkladı: 64 milyon lira aktarıldı14 Nisan 2020
Ayanoğlu Halı'dan Korona indirimi...!Ayanoğlu Halı'dan Korona indirimi...!14 Nisan 2020
Dural Yapı'dan yüzde 19 indirim fırsatı...Dural Yapı'dan yüzde 19 indirim fırsatı...17 Nisan 2020
Herkesi ilgilendiriyor! artık e-Devlet'ten yapılabilecekHerkesi ilgilendiriyor! artık e-Devlet'ten yapılabilecek16 Nisan 2020