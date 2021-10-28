Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN Özel Gardenya Bakım Merkezini Ziyaret Etti

Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN, Özel Gardenya Bakım Merkezini ziyaret etti. Ziyarette Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN’a, Bakım Merkezi Müdürü Oğuz ÖZTÜNÇ ve kurum personelleri eşlik etti.Koronavirüs tedbirlerinin gözetildiği ziyarette; kurum sakinleri ile teker teker ilgilenip bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarak, Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN "Sizler asla sahipsiz değilsiniz, herhangi bir sıkıntınız olduğunda bana veya diğer Kurum Amirlerine ulaşabilirsiniz. Bizler her türlü sıkıntınıza ortak olmak isteriz" dedi.Akabinde kuruluş binasında incelemelerde bulunarak, Bakım Merkezi Müdürü Oğuz ÖZTÜNÇ’ten kuruluş hakkında bilgi aldı.Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden kurum sakinleri Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN’a teşekkür ettiler.