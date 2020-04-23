OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan ve 10 yaşına giren Gizem Kurt'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Zabıta ekipleri, doğum günü pastası hazırlayıp Ali ve Aysel Kurt çiftinin kızı Gizem Kurt'u, yaşadıkları 70 Evler Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.
Ekipler, yeni yaşını kutladıklara çocuğa Belediye Başkanı Alper Öner'in gönderdiği hediyeleri verdi.
Gizem Kurt, doğum gününün kutlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Öner ve zabıta ekibine teşekkür etti.