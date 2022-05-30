NTV'de Cumartesi akşamları yayınlanan ve en çok izlenen programlar arasında yer alan "HALKIN MUTFAĞI" nın Isparta'daki çekimleri İslamköy 'de "Gül reçeli ile başladı. Bugün çekimlerini Yazılı Kanyon ve çevresinde sürdüren ekip Eğirdir’i ziyaret ederek Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün misafiri oldular. Eğirdir’in çeşitli noktalarında da program için çekim yaptılar.İlk olarak Akpınar Kartal Seyir Terasını gezen NTV ekibi daha sonra liman yürüyüş yolunda başkan Veli GÖK’le birlikte gezdiler. Eğirdir Belediyesi Liman Sosyal Tesislerinde ve Eğirdir Belediyesi Citta Slow Marketleri ziyaret eden NTV ekibi Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün yaptığı hizmetlere hayran kalarak ‘Başkanım her zaman yanınızdayız, üzerimize düşen bir görev olursa hazırız.’ dediler.Eğirdir elması ve elma ürünlerini çok beğenen NTV ekibi daha sonra ilçemizden ayrıldı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Gazeteci Şakir AKSÖZ ve NTV ‘HALKIN MUTFAĞI’ ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)