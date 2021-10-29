İlçemizde İl Göç İdaresi Müdürlüğü Tarafından Çalıştay ve İstişare Toplantısı Düzenlendi

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Tarafından bugün ilçemizde gerçekleştirilen Muhtarlar Çalıştay ve İstişare Toplantısında, Göç İdaresi iş ve işlemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.Toplantıya Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İl Göç İdaresi Müdürü Burhan Türkmen, İl göç uzmanı Mehmet Çelik ve yardımcıları ve muhtarlar katıldı.Toplantıda, muhtarların köy ve mahallelerde gözlemlediği sorunlar ve sosyal uyumu etkileyen zorluklar tartışıldı.