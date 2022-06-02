Orman yangınlarıyla mücadele İlçe Komisyonu Eğirdir Kaymakamı Sayın Adem Çelik başkanlığında, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünde toplandı.İlçe Kaymakamımız Adem Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani ve yardımcıları ile Kurum İdari Amirleri katılım sağlamış , Kamu Kurum ve Kuruluşlarının olası orman yangınlarında alacakları görevler, yangınlara karşı alınacak tedbirler ve Orman yangınları ile mücadele kapsamında Kurum organizasyonları ve kurumlar arası koordinasyon irdelenmiş, komisyonca kurumların görev dağılımları yapılmıştır.Toplantıya ev sahipliği yapan Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi Ceylani, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünün görevleri, kapsamı ve orman yangınlarıyla mücadele hakkında detaylı bir sunum yaptı.2022 yılı Eğirdir ilçesi Orman Yangınlarına Mücadele Komisyon kararları Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan toplantı ile imza altına alınmıştır. Toplantı sonrası yapılan tatbikatla komisyon toplantısı sona ermiştir.Eğirdir Kaymakamlığı