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Eğirdir Gölü'nde liman temizliği

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Eğirdir Gölü'nde liman temizliği
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Eğirdir Gölü'nde liman temizliği
EĞİRDİR Gölü limanında, balıkçı ve gezinti teknelerinin çıkışını zorlaştıran otların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Türkiye'nin 3. en büyük gölü ve 2. en büyük içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü limanında balıkçı ve gezinti teknelerinin çıkış yapmasını zorlaştıran otların temizlenmesi için Eğirdir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Gölde bulunan otların temizlenmesi için özel bir makine suya indirildi. Temizlik çalışmalarının 3 gün süreceği öğrenildi.
Eğirdir Balıkçılık Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse, "Limanımız için çok güzel bir şey, bu makineyi getirenlerden Allah razı olsun. Gerçekten tekneler limanda yürüyemiyordu ottan, sularımız sığlaşınca, derinlik azalınca. İnşallah gölümüzde yağmurlar bol olur. Yoksa bu otlar kesildikten 1 ay sonra tekrar büyür. Tekrar makine getirmek zorunda kalırız. Hem görünüm olarak hem temizlik olarak liman en azından tertemiz görünüyor" dedi.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, "2022 yılı içerisinde özellikle liman içi bölgemizde bir otlanma söz konusu oldu. Tabii ki bir doğal dengedir ama hem burada su ürünleri avcılığı yapan hem de tekne turu yapan vatandaşlarımızın biraz işini zorlaştırıyordu. Bir de görsel olarak da iyi bir görüntü değildi. Beyşehir Belediye Başkanımız ve Konya Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'müzün destekleriyle Konya Milli Parklar Müdürlüğümüze ait bir iş makinesini bugün getirerek liman içinde bir temizlik yapmaya başladık. Gerçekten makine bizim beklediğimiz verimi veren faydalı olacak bir makine. İnşallah liman içerisinde gerekli temizliği yapar vatandaşlarımızın hem kullanımına hem de görsel anlamda rahatlamış oluruz" diye konuştu.
 
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