Isparta’nın Evladı Cem Yüceer ATSO Fuarında İlgi Odağı Oldu

ATSO’nun Antalya 4.0 vizyonu çerçevesinde 2018 yılında hayata geçirilen İNOVATSO’nun sunduğu imkanlardan yararlanan Elektrik Elektronik Mühendisi Cem Yüceer, 5 ayda 4 proje geliştirmeyi başardı. Genç mühendisin en büyük hedefi, 2 yıldır üzerinde çalıştığı

ATSO’nun Antalya 4.0 vizyonu çerçevesinde 2018 yılında hayata geçirilen İNOVATSO’nun sunduğu imkanlardan yararlanan Elektrik Elektronik Mühendisi Cem Yüceer, 5 ayda 4 proje geliştirmeyi başardı. Genç mühendisin en büyük hedefi, 2 yıldır üzerinde çalıştığı kapalı sistem dron projesini hayata geçirmek.

Yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına imkan sunan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) İnovasyon Merkezi-İNOVATSO, geleceğin projelerinin hayata geçirilmesini sağlıyor. Özellikle gençlerin sıklıkla kullandığı inovasyon merkezinin imkanlarından yararlanan isimlerden birisi de Elektrik Elektronik Mühendisi Cem Yüceer. İNOVATSO ile Ocak ayında tanışan Yüceer, günlük ortalama 16 saat vakit geçirdiği merkezde 5 ayda 4 proje geliştirmeyi başardı. Kodlama eğitiminden tarıma, iş kazalarını önlemekten eğlenceye kadar 4 proje üzerinde çalışmalar gerçekleştiren 28 yaşındaki genç mühendisin hedefi, kapalı sürü dron sistemini kurabilmek. Her projesinde otonom sistemlerin olduğunu belirten Yüceer, “Birinci projede eğitim dikeyinde bir robot geliştirdim. İkincisi tarıma yönelik bir sistem. Üçüncüsü endüstrinin ihtiyacına göre bir cihaz. Dördüncüsü ise eğlenceye yönelik bir sistem” dedi.