MİLLETVEKİLİ MEHMET UĞUR GÖKGÖZEĞİRDİR'DE SOĞUK HAVA DEPOLARINI GEZDİ.Dün Eğirdir'de köy ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur GÖKGÖZ beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Doğanay, İl Genel Meclisi Üyeleri Sezgin Özdoğancı, Süleyman Sarpdağ ve Eyyup Doğan olduğu halde ilçemiz köylerinde hizmet veren soğuk hava depolarında sorunları dinledi.Balkırı Köyü BALKOP Soğuk Hava Tesisi, Eyüpler Köyü, Tepeli Köyü, Yukarı Gökdere, Kırıntı ve Serpil Köylerinde bulunan tesislerde incelemelerde bulunan Milletvekili Gökgöz'e köy muhtarları ve tarımsal kalkınma kooperatifi başkanları da eşlik etti.Eğirdir'de elma üreticilerimizin geleceği için birlik çağrısında bulunan Gökgöz köy muhtarları ve kooperatif başkanları ile birlikte istişarelerde bulundu.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)