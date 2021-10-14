İL MÜFTÜMÜZDEN SDÜ REKTÖRENE ZİYARET

İl Müftüsü Bayram Şahin Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’yı ziyaret etti.

İl Müftüsü Şahin, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine milli, manevi, ahlaki insani ve kültürel değerlerimizin aktarılması; sosyal ve kültürel etkinliklerle gençlerin beden ve ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve mezkur alanlardaki gelişimlerine katkıda bulunulması amacıyla hazırlanmış olan eğitimde işbirliği protokol metnini takdim etti.

Rektör Çarıkçı da, Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta İl Müftülüğü işbirliğiyle uygulanacak protokol metnini inceleyeceğini ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek İl Müftüsü Şahin’e teşekkür etti



ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ





