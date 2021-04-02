ULUBORLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE HIFZISSIHHA MECLİSİ

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 24. Maddesi gereğince 30.03.2021 tarihinde Kaymakam Zikrullah ERDOĞAN başkanlığında, aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile Kaymakamlık Makamı'nda saat 14:00'da olağanüstü toplandı. Coronavirüs hastalığı (COVİD-19) salgınının yayılımının önlenmesi amacı ile; tarafımıza ulaşan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi esas alınarak;Uluborlu İlçe Emniyet Amirliği ve Uluborlu İlçe Jandarma Komutanlığı, Uluborlu Belediyesi öncelikli olarak, tüm kamu kurum ve kuruluşların aşağıda alınan kararları inceleyerek gerekli tedbirleri alıp, çalışmalarını tamamlamasına karar verilmiştir.1-Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) göre belirlendiği kontrollü normalleşme dönemine girilmiş ve ilgi (a) Genelgemizle uygulanacak tedbir ve kurallar risk gruplarına göre belirlenmiştir.29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde iller bazında ve ülke doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir.Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;1. Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: İsparta ili çok yüksek risk grubunda yer alan iller kategorisindedir. İlgi (a) Genelgemizle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre;Hafta içi günlerde 21.00 05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecektir.Hafta sonlarında;Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00 05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek risk grubunda yer alan