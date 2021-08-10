1. Isparta Turizm ve Yıl Boyu Doğa Sporları Festivali Organizasyon Komitesi Kaymakamımız Sayın Adem Çelik’i Ziyaret Etti.

1. Isparta Turizm ve Yıl Boyu Doğa Sporları Festivali Organizasyon Komitesi Kaymakam Adem Çelik’i makamında ziyaret ederek, 29 - 30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak festival hakkında bilgi verdi.



Kaymakam Çelik’i ziyarete; Triatlon Federasyonu İl Temsilcisi Öğr. Gör. Çetin Meydan, Koordinatör Murat Tuncer, Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Aydın Akyokuş, Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ahmet Taşdemir, FLY Isparta Yamaç Paraşütü Derneği Başkanı Gökhan Bitiktaş, Dernek Üyesi Arif Bayrak ve Yamaç Paraşütçüsü Özgür Türk katıldı.

1’incisi düzenlenen ve 29 Ağustos’ta başlayarak 2 gün boyunca sürecek olan Isparta Turizm ve Yıl Boyu Doğa Sporları Festivali kapsamında ilçemizde yelken yarışları, yamaç paraşütü gösterileri, bisiklet yarışları, yürüyüşler, kite surf aktiviteleri ve Kros Duatlon Yarışı gibi etkinlikler düzenlenecektir.



Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği Kulübü (ETUDOSDK) katkılarıyla gerçekleşecek olan Festivalin, Eğirdir’in Turizmine ve tanıtımına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

1’incisinin düzenleneceği Festivalin Isparta ve Eğirdir’in Turizmine hareketlilik kazandırmayı amaçladığını ifade eden Kaymakam Çelik, “Eğirdir gerçekten bir turizm şehri ve İlçemizde güzel bir Festival yaşatarak bu Festivali geleneksel hale getirmek istiyoruz. Festivalimize herkesi davet ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” Dedi.





Eğirdir Kaymakamlığı

