EĞİRDİR BELEDİYESİ 29 EKİM CUMHURİYET

BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI.



16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER ÜCRETSİZ LİSANS ALABİLİYOR.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 30 - 31 Ekim tarihlerinde Eğirdir İlçesi Kapalı Spor Salonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası yapılacaktır.

Turnuvada sporcular,

7 Yaş Kategorisi ( 2015 doğumlular),

8 Yaş Kategorisi (2014 doğumlular) ,

12 Yaş ve Altı Kategorisi (2013 -2010 ve arası doğumlular) ve

Açık Kategori olmak üzere 4 kategoride yarışacaklardır.

Tüm kategorilerde dereceye giren sporculara, en iyi kadın sporcuya ve Eğirdir ilçesinde ikamet eden en iyi sporcuya Madalya verilecektir. Turnuvada Açık Kategori ve 12 Yaş ve Altı Kategorilerinde dereceye giren sporculara yönergede belirtilen toplamda 3800 ₺ ödül verilecektir.

Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2021 - 2022 yılı vizesi yapılmış, 2015 yılı ve öncesinde doğan sporcular katılabilir. Turnuvada kontenjan her kategoride maksimum raytingi en yüksek 48 sporcu ile sınırlıdır. Detaylar ve turnuva programı turnuva yönergesinde mevcuttur.

Turnuva öncesinde mutlaka turnuva yönergesini inceleyiniz. Turnuva yönergesi ve turnuvaya kayıt sayfaları linki aşağıda mevcuttur.

http://www.isparta.tsf.org.tr/satranc-haberleri/554-egirdir-belediyesi-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-satranc-turnuvasi



