Isparta Eczacı Odası Başkanı Esra Nemli Kurtbolat’ın ve Isparta Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyelerinin katılımlarıyla “Eczane Teknikerlerinin İş Hayatındaki Rolü” konulu sektörel buluşma, Gelendost Meslek Yüksekokulu Şehit J. Asb. Üçvş. Atilla Şener Konferans Salonunda 31 Mayıs 2022 tarihinde saat 11.00’de gerçekleşti.Esra Nemli Kurtbolat’ın konuşmasıyla başlayan programda eczane teknikerlerinin istihdam olanakları, kendilerini nasıl yetiştirebilecekleri, eczacı-eczane teknikeri-toplum üçgeninde eczane teknikerlerinin iletişim süreci, alana dair sorunlar ve çözümleri tartışıldı. Yönetim Kurulu üyeleriyle de tanışma olanağı tanıyan öğrenciler, alana dair bilgi edindikten sonra Esra Nemli Kurtbolat’a yönelttikleri soruların yanıtlarını alma imkanı buldular. Program Gelendost MYO Müdürü Prof. Dr. Hüsnü Ünlü’nün Isparta Eczacı Odası Başkanı Esra Nemli Kurtbolat’a hediye takdimleriyle ve fotoğraf çekimiyle son buldu.,Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi