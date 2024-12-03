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Araç Sahiplerine Zorunluluk

Araç Sahiplerine Zorunluluk
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Araç Sahiplerine Zorunluluk: TTS Olmadan Akaryakıt Yok!

Kaçak akaryakıtın önlenmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) uygulaması, ticari araçlar için zorunlu hale getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, araç sahipleri 31 Aralık 2024’e kadar bu sistemi araçlarına taktırmak zorunda.

TTS Zorunluluğu ve Son Tarih

Ticari amaçla kullanılan ve muhasebe kayıtlarında akaryakıt gideri olarak gösterilen araçlar, 31 Aralık 2024’e kadar Taşıt Tanıma Sistemi cihazını araçlarına monte ettirmek zorunda. utt.gov.tr adresinde belirtilen yetkili firmalar üzerinden temin edilebilecek olan cihazın montaj ücreti 2.172 TL olarak belirlendi.

2025’te Akaryakıt Alımı Duracak

Sistemi taktırmayan araçlar, 1 Ocak 2025 itibarıyla akaryakıt istasyonlarından benzin, motorin veya LPG temin edemeyecek. Bu karar, akaryakıt harcamalarının kayıt altına alınmasını sağlayarak kaçakçılığı önlemeyi hedefliyor.

Ekonomiye Beklenen Katkı

TTS uygulaması sayesinde kaçak akaryakıtın önüne geçilerek devlet bütçesine 43 milyar 440 milyon TL ek gelir sağlanması öngörülüyor.

Araç Sahipleri Ne Yapmalı?

  • Ticari araç sahipleri, 31 Aralık 2024’e kadar araçlarına TTS cihazını taktırmalı.
  • Montaj için belirtilen yetkili firmalara başvurulmalı.
  • Cihaz taktırmayan araçlar, 2025 itibarıyla yakıt ikmali yapamayacak.

Hedef: Kaçakçılıkla Mücadele ve Şeffaflık

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu uygulaması, mali şeffaflık ve kayıt dışı akaryakıt kullanımını engellemek amacıyla hayata geçiriliyor. Araç sahiplerinin bu düzenlemeye uymaları büyük önem taşıyor.

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