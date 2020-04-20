İZMİR - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından, Denizli'deki Fen Lisesi öğrenci pansiyonunda hızlı internet odaları oluşturuldu.

Aydem'den yapılan açıklamaya göre, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Aydem Fen Lisesi öğrenci pansiyonunun kız ve erkek bölümlerine fiber kablolar çekilerek hızlı internet odaları oluşturuldu ve tablet bilgisayarlarla donatıldı.

Hızlı internet odalarıyla, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim kalitesinin artması için büyük önem verdiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Akademik Destek ve EBA Canlı Ders uzaktan eğitim uygulamaları, daha etkin şekilde kullanılabilecek.

Türkiye'de ilk defa bir okul pansiyonunda gerçekleştirilen projenin hizmete alınması törenine Denizli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şener Bayram, Fatih İl Koordinatörü Mustafa Öğretir ve Pansiyon Müdür Yardımcısı Şerife Boylu katıldı.

Kurulan hızlı internet odaları, eğitim öğretim dönemi başladığında öğrencilerin kullanıma sunulacak.

Aydem Fen Lisesi, Aydem isim hakkı alınarak 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında gelecek nesillerin daha iyi şartlarda eğitim almasına destek olmak hedefiyle Aydem tarafından inşa edildi.