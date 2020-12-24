GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

ANTALYA OSB’NİN ÇATILARI ÖZGÜRLEŞTİ

ANTALYA OSB’NİN ÇATILARI ÖZGÜRLEŞTİ
TÜRKİYE
24 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
-ANTALYA OSB’NİN ÇATILARI ÖZGÜRLEŞTİ
-ÇATILARI ÖZGÜRLEŞTİREN PROTOKOL
-ANTALYA OSB SANAYİCİSİNE GES İÇİN ÖZEL FİNANSMAN DESTEĞİ
 
Antalya OSB Yönetimi ile Kuveyt Türk Katılım Bankası arasında, Bölge sanayicisinin fabrika çatılarına GES kurmasını kolaylaştıracak bir protokol imzalandı. Karşılıklı atılan imzalar ile sanayicinin çatı GES projeleri için uygun şartlar ihtiva eden finansman desteğinin önü açıldı.
 
Sanayicilerin ortak sorunlarından biri olan enerji maliyetlerinin düşürülmesi için, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Kuveyt Türk Katılım Bankası arasında önemli bir protokol imzaladı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın “Çatılara Özgürlük” adını verdiği projenin uygulanabilir hale gelmesini sağlayan protokol kapsamında, fabrikasının çatısına güneşten elektrik üretim santrali (GES) kurmak isteyen sanayicilere uygun şartlar ihtiva eden finansman desteği sunulacak.
FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞTI
Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen imza törenine Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Bölge Yönetim Kurulu Üyeleri, Kuveyt Türk Bankası Antalya Bölge Müdürü Abdullah Öztürk, Antalya Bölge Koordinasyon ekibinden Mustafa Çif ve Aspendos Şube Müdürü Ali Kumtepeli katıldı. Karşılıklı atılan imzalar ile Bölge sanayicisinin fabrika çatısına GES kurmak için finansmana erişimi kolaylaştı.
ÇATILARA ÖZGÜRLÜK
İmzaladıkları protokol ile çatıların özgürleşmesinin önündeki büyük bir engelin kaldırıldığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Çatılara Özgürlük adını verdiğimiz, ülkemizin enerji alanındaki dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltacak bu proje, imzaladığımız protokol ile uygulanabilir hale geldi. Artık uygun bulunması halinde Kuveyt Türk, çatı GES kurulumları için Antalya OSB sanayicilerine fon desteği sağlayacak. Ülkemize ve Türk sanayi sektörüne hayırlı olsun” dedi.
YENİLENEBİLİR ENERJİ
Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanmanın oldukça önemli olduğunu söyleyen Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “Yenilenebilir enerji kaynakları, enerjide devamlılığı ve ihtiyacı karşılama konusunda önemli bir rol oynarken aynı zamanda enerji çeşitliliğini mümkün kılarak da ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Kuveyt Türk olarak biz de uygun finansman koşulları ile bu enerji kaynakları arasından öne çıkan kaynaklardan biri olan güneş enerjisinden faydalanmak isteyen şirketlerin yanında yer alarak onlara destek oluyoruz. Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile yaptığımız iş birliği sayesinde bu alanda verdiğimiz desteklerin çok daha fazla şirkete ulaşacak olması oldukça sevindirici” ifadelerini kullandı.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE YENİ YIL FIRSATLARI ŞOK İNDİRİMLER
ISPARTA'DA KOM'DAN DEV OPERASYON! GEÇİT YOK!
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI VİDEO HABER
Kısa çalışma ödeneği ile ilgili önemli karar!
ISPARTA'DAKİ PAZAR YERLERİ ARTIK... GENELGE YANINLANDI
ISPARTA'DA YILBAŞI İÇİN YENİ GENELGE
Yeni haber: TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı! İşte o rakam
ISPARTA ARALIKSIZ DENETİM ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON!
Isparta'da Mezbaha Denetimleri Devam Ediyor
AUTOEXPER ISPARTA ŞUBESİ HİZMETİNİZDE
Son Dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni COVİD-19 genelgesi
TÜRKER AVM SANAL MARKET AÇILDI TÜRKER KAPINIZA GELİYOR!
COVİD-19 İÇİN YILBAŞI UYARISI ''SAKIN YAPMAYIN!''
ISPARTA'DA PAKETTE BALIK SİPARİŞİ GÖZDE BALIK'TA
81 ile yeni genelge gönderildi! Kime ne kadar ödenecek?
Isparta'da sağlıklı ve kaliteli et için denetim yapılıyor!
Isparta SDÜ mezunu Astsubay Ömer Ali Çelik şehit oldu
​Gelenekten Geleceğe… İnşaat Mühendisleri Odası 66 Yaşında!
56 SAATLİK KISITLAMA BAŞLADI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN EK GENELGE
Isparta Ticaret Odası: ​Yapılandırın Kazançlı Çıkın!
ISPARTA DEFTERDARLIĞI DUYURDU! SON GÜN 31 ARALIK
ISPARTA'DA KUMAR OPERASYONU
Yamaç Paraşütçülerinin Yeni Gözdesi Davraz
UZMANLAR UYARDI DEMPEMDEN DAHA BÜYÜK TEHLİKE...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA PIRLANTAISPARTA aksesuarISPARTA AKTARISPARTA kozmetikISPARTA egzoz tamiriISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta SDÜ mezunu Astsubay Ömer Ali Çelik şehit olduIsparta SDÜ mezunu Astsubay Ömer Ali Çelik şehit oldu19 Aralık 2020
Isparta'da krem, vazelin ve organik sabun ürünleri Rosemix'teIsparta'da krem, vazelin ve organik sabun ürünleri Rosemix'te17 Aralık 2020
BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Doğu Perinçek’e kınama!BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu’ndan Doğu Perinçek’e kınama!17 Aralık 2020
UZMANLAR UYARDI DEMPEMDEN DAHA BÜYÜK TEHLİKE...UZMANLAR UYARDI DEMPEMDEN DAHA BÜYÜK TEHLİKE...18 Aralık 2020
ISPARTA'DA KUMAR OPERASYONUISPARTA'DA KUMAR OPERASYONU18 Aralık 2020
Isparta Ticaret Odası: ​Yapılandırın Kazançlı Çıkın!Isparta Ticaret Odası: ​Yapılandırın Kazançlı Çıkın!18 Aralık 2020
ISPARTA DEFTERDARLIĞI DUYURDU! SON GÜN 31 ARALIKISPARTA DEFTERDARLIĞI DUYURDU! SON GÜN 31 ARALIK18 Aralık 2020
56 SAATLİK KISITLAMA BAŞLADI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN EK GENELGE56 SAATLİK KISITLAMA BAŞLADI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN EK GENELGE18 Aralık 2020
Yamaç Paraşütçülerinin Yeni Gözdesi DavrazYamaç Paraşütçülerinin Yeni Gözdesi Davraz18 Aralık 2020
"EKONOMİ PATİNAJ YAPIYOR""EKONOMİ PATİNAJ YAPIYOR"17 Aralık 2020
​Gelenekten Geleceğe… İnşaat Mühendisleri Odası 66 Yaşında!​Gelenekten Geleceğe… İnşaat Mühendisleri Odası 66 Yaşında!18 Aralık 2020
Oda ve borsalardan sağlık çalışanlarına anlamlı destekOda ve borsalardan sağlık çalışanlarına anlamlı destek17 Aralık 2020
Antalya’da Yapılandırmaya Başvuru Sayısı 230 Bini GeçtiAntalya’da Yapılandırmaya Başvuru Sayısı 230 Bini Geçti18 Aralık 2020
Isparta'da sağlıklı ve kaliteli et için denetim yapılıyor!Isparta'da sağlıklı ve kaliteli et için denetim yapılıyor!19 Aralık 2020
​Eğirdir’de Cadde ve Sokaklar Gece Dezenfekte Ediliyor​Eğirdir’de Cadde ve Sokaklar Gece Dezenfekte Ediliyor18 Aralık 2020
​EĞİRDİR’DE ZABITA KORONAVİRÜS DENETİMLERİNİ ARTIRDI​EĞİRDİR’DE ZABITA KORONAVİRÜS DENETİMLERİNİ ARTIRDI18 Aralık 2020
E-Ticaret, Yılın Son Alışveriş Festivali'ne HazırlanıyorE-Ticaret, Yılın Son Alışveriş Festivali'ne Hazırlanıyor18 Aralık 2020
Son Dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni COVİD-19 genelgesiSon Dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni COVİD-19 genelgesi21 Aralık 2020
ISPARTA'DA PAKETTE BALIK SİPARİŞİ GÖZDE BALIK'TAISPARTA'DA PAKETTE BALIK SİPARİŞİ GÖZDE BALIK'TA18 Aralık 2020
ISPARTA AUTOEXPER OTO EKSPERTİZ AÇILDIISPARTA AUTOEXPER OTO EKSPERTİZ AÇILDI20 Aralık 2020