Ünlü Süt Markasında Şok Skandal! Süt Yerine Su Dolumu Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen gıda denetimlerinde, Danone firmasına ait Birşah markalı sütlerde büyük bir skandal ortaya çıktı. Denetimler sırasında, 1 litre %3,1 yağlı UHT sütlerin bir partisinde süt yerine su dolumu yapıldığı belirlendi.

Bakanlık yetkilileri, yapılan incelemeler sonucunda 176.L parti numaralı ürünlerin toplatılmasına karar verdi. Bakanlık açıklamasında, söz konusu durumun detaylı bir şekilde araştırıldığı ve tüketici sağlığını korumak için hızlıca harekete geçildiği belirtildi.

Danone'den Açıklama: Teknik Bir Aksaklık

Danone firmasından yapılan açıklamada, “Birşah marka 1 litre %3,1 yağlı UHT sütlerin 176.L parti numarasına ait ilk 100 litresinde teknik bir aksaklık sonucu su dolumu yapılmıştır. Bu ürünler halk sağlığını tehdit edecek bir risk taşımamaktadır ve satış noktalarından toplatılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Tüketicilerin bu parti numarasına sahip ürünleri satın almamaları ve varsa iade etmeleri çağrısında bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda güvenliği denetimlerine kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.