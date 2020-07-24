ANTALYA - Antalya Okçular Tekkesi tarafından, 15 Temmuz Şehidi Kurra Hafız İbrahim Yılmaz Geleneksel Okçuluk Şampiyonası düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen şampiyonaya şehit Yılmaz'ın eşi Esma ve kızı Hatice Hifa Yılmaz ile 15 Temmuz şehitleri Yasin Naci Ağaroğlu ve Muhammet Oğuz Kılınç'ın aileleri de katıldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerin verildiği şampiyonayı Antalya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur da izledi.

Protokol üyeleri, organizasyon kapsamında ok attı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Şaşmaz, gençlerin spora yönlendirmenin, sporla eğitmenin önemli olduğunu ifade etti. Şaşmaz, çocukların geleneksel Türk sporlarına olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar da, 15 Temmuz gecesinin herkesin hayatında önemli bir milat olduğunu ifade etti.

O gece kazananın milletin imanı ve iradesi olduğunu belirten Uçar, tüm şehitler gibi 15 Temmuz şehitlerinin de kendilerinin onuru ve gururu olduğunu kaydetti.

İsmini tekkede yaşattıkları şehit İbrahim Yılmaz'ın ata sporlarına olan ilgisine dikkati çeken Uçar, "Okçuluk, ata binme gibi sporları ailesine öğretme niyetine girmişti ancak nasip olmamıştı. Eşi Esma Yılmaz şimdi kemankeş oldu. İlerleyen zamanda kendisi de bir çok kemankeş yetiştirmeye başlayacaktır. Şehidimizin bu isteğini, vasiyetini yerine getirmek bizim için şeref oldu." diye konuştu.

Antalya Okçular Tekkesi'nin Türkiye'deki en büyük okçuluk tesisi ve kulüplerinden olduğuna işaret eden Uçar, şunları kaydetti:

"Tekkemiz, batının kişiyi bencilleştiren sistemine karşı sporda özgürlük hareketinin en büyük temsilcisidir. Milli şuurla yetişen kemankeşler 4 haftalık yaz eğitimleri süresince şehitler adına dua ettiler. Ayrıca bugün şampiyonaya katılan 42 kemankeş 250 şehidin her birinin ismini söyleyerek ok attılar. Yeni nesil hakkında olumsuz konuşanlar tekkemizin koca yürekli kemankeşlerinin bu hallerine şahit olduktan sonra umutları yeşerecektir."

Şehit eşi Esma Yılmaz ise, eşinin adına turnuva düzenlendiği için çok duygulu ve mutlu olduğunu belirtti. Eşinin 25 yaşında şehit olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şehit eşinin isminin bir çok yere verilmesinin ve adına şampiyonalar düzenlenmesinin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Antalya'da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir sporun oldukça büyük bir ilgiyle hayata geçirilmesinin önemini anlatan Yılmaz, bu sporun tasavvuf yoluyla öğretilmesinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini vurguladı.

Hain darbe girişimine katılanların asker olarak nitelenemeyeceğini vurgulayan Yılmaz, "O gün asker üniformasını giyenler benim askerim değildi. O üniformayı giyenler hainlerdi. Askerime karşı olumsuz bir şey hissedemem. Mehmetçik benim Mehmetçiğim, asker benim askerim. Şayet benim içimde olumsuzluk oluşsaydı o hainler darbeyi ideolojik olarak yapmış gibi olurlardı." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya katılan sporcular tarafından ay-yıldız koreografisi sergilendi.