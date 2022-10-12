Vali Baruşİade-i ziyaret programı kapsamında ilimizde bulunan engelli derneklerini ziyaret eden Vali Baruş dernek üyeleriyle bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi aldı, üyelerin talep ve önerilerini dinledi.Vali Baruş sırasıyla Türkiye Beyazay Derneği Isparta Şubesi’nde Başkan Ahmet Aydemir, Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi’nde Başkan Mehmet Ali Özbey ve 6 Nokta Körler Derneği Isparta Şubesi’nde Başkan İsmail Er ve beraberlerindeki dernek üyelerini ziyaret etti.Derneklerin yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler alan Vali Baruş dernek üyeleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.